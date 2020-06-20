(Özel) Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu

Pendik’te köy konağı yapımı için eski bir binanın yıkımı sırasında feryat ederek uçan kırlangıç, belediye ekiplerinin dikkatini çekti. Bir süre sonra yıkımı durduran ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında binada kırlangıç yuvası olduğunu tespit etti. Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından, içinde 5 yavru kırlangıcın bulunduğu yuva güvenli bir bölgeye alındı.
Kurtdoğmuş Mahallesi Muhtarı Muhammed Ali Özyurt, "Köy konağımızı yenisini yapmak için belediye ekiplerimiz yıkıyor. ekiplerimiz binayı yıkarken kuş yuvası olduğunu fark ettiler. Yıkımı durdurdular ekiplerimiz. Veteriner Hizmetleri ekipleri geldi. Yuvayı bozmadan yavrularla beraber yeni bir yere nakil edecekler. Belediye başkanımıza ve bütün personeline çok teşekkür ediyoruz" dedi.