Paçalı depremzedeler ile buluştu

Dağ ve Paçalı saha çalışmalarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı Hayatibey Sitesi ve çevresinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Depremin ilk gününden bu yana hayvan kurtarma operasyonlarını yürüten HAYKURDER İzmir saha koordinatörü Sibel Altun da Paçalı ve Dağ'a çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Yılmaz Erbek Apartmanı, Rızabey Apartmanı, Egemen Apartmanı, Canbazoğlu Apartmanı, Barış Sitesi, Cumhuriyet Apartmanı, Hayatibey Sitesi ve Ayyıldız Apartmanında çalışmaları inceleyen Paçalı "Burada halen güvenli olmadığı yada hasarlı olduğu gerekçesi ile hakkında yıkım kararı bulunan ve içinde sahipli sahipsiz hayvanların bulunduğu çok sayıda yapı var. Mahsur kalmış çok fazla patili dostumuz var. Gönüllü arkadaşlarımız ve derneğimiz ilk günden bu yana sahada çalışmalar yapıyor. 150 kadar hayvan kurtarıldı. Kedi, köpek, kuş, balık, kaplumbağa gibi çok sayıda minik dostumuz. Ama burada halen bize ihtiyaç var. Çalışmalara hız verilmesi gerekiyor çünkü mahsur kalan hayvanlar için aç susuz geçirdikleri zaman zarfı dikkate alındığında artık sorunlu ve kritik bir sürece girildi. Umuyoruz hepsine bir an önce ulaşılabilir" dedi.

Paçalı ziyaretlerinde depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara başsağlığı yakınlarına ve İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini yineledi.