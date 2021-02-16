Paket servis kuryeleri karlı yollarda zor anlar yaşıyor

Korona virüs (Covid-19) kısıtlamaları çerçevesinde müşteri kabul edemeyen yemek işletmelerinde paket servis talepleri arttı. Paket servis kuryeleri siparişlere yetişmeye çalışırken, karlı günlerde zor anlar yaşıyorlar.
“Biraz insaniyetli olabilirler”Dönerci kuryesi olan İbrahim Kılıç, karlı günlerde paket servisleri teslim etmek için yollarda çok zorlandıklarını söyledi. Karlı yollarda yavaş gitmek zorunda kaldıklarını belirten Kılıç, “Kayıp düşmeyelim diye 20 kilometre hızla gitmek zorunda kalıyoruz. Bazı müşterilerimiz geç kaldığı zaman sipariş soğuduğu için şikayet ediyor, kötü yorumlar yapıyorlar. Bu da bize yansıyor ve müşteri kaybımız oluyor” diye konuştu. Kurye Kılıç, “Çoğu müşteriye kapı önünden alabilir misiniz diyoruz. ‘Ben para veriyorum. Mecbur kapı önüne kadar getireceksin’ diyor. Zorlukla getirdiğimizi biliyorlar, biraz insaniyetli olabilirler” ifadelerini kullandı.