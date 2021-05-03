Pandemi destek ekipleri Esenyurtluların taleplerini karşılıyor

Esenyurt’ta korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan ‘Pandemi Destek Ekibi’ gelen talepleri dakikalar içerisinde yerine getiriyor.
"Vatandaşlarımızın Yanındayız"Esenyurt Belediyesi olarak pandemi sürecinde vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Ekin Binici, “Bu süreçte halkımızın taleplerini bekliyoruz” dedi. Binici, “Tam kapanma dönemindeyiz. Bu süreçte halkımız çağrı merkezi üzerinden bize ulaşmakta. Ekibimiz, Pandemi Destek Ekibi olarak kuruldu. Çağrı Merkezi üzerinden bize ulaşan vatandaşlarımızın çeşitli taleplerini karşılamaktayız. Bu talepler; ilaç alımı, alışveriş veya bir hastası varsa hastanede ona ulaştırılacak kıyafet ve eşya şeklinde olabilir. Bugün de talebini ileten vatandaşımızın adresine gittik ve bir Korona virüslü hastaya ulaştırılması gereken eşyaları vardı. O eşyaları vatandaşımızdan teslim alarak hastaneye ulaştırdık. Bu şekilde görevimizi yerine getirmiş olduk” diye konuştu.