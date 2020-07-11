Pandemi döneminde kozmetik sektöründe beklenmeyen yükseliş

Pandemi döneminde uluslararası arenada küçülecek pazarların başında gösterilen kozmetik sektörü öngörülerin aksine yükselişe geçti.
Kesen, “Pandemi sonrası içinde bulunduğumuz ‘yeni normal’, umuyoruz ki önümüzdeki günlerde ‘eski normal’e dönecek fakat öngörümüz o yönde ki tüketim alışkanlıkları artık eski şekline dönmeyecek ve e-ticaret alışkanlığı devam edecek. Bunu kanıtlayan en önemli işaret ise hayatı boyunca hiç kredi kartı kullanmayan kitlenin dahi bu süreçte online alışveriş için kredi kartı sahibi olmasıdır. Öngörüler kozmetik sektörünün tüm dünyada kan kaybedeceği yönünde idi, lakin biz gördük ki özellikle saç boyası ve renkli kozmetik dışındaki kişisel bakım ürünlerinde büyük bir satış grafiği gözlendi” dedi.
Özellikle temizlik ve kozmetik sektörünün kamburu haline gelen merdiven altı üretimin, pandemi sürecine dayanamayarak yok olmaya başladığını belirten Kesen, ’’Bizim için esas olan halk sağlığıdır. Dolayısı ile pandemi sürecinde kepenk indiren merdiven altı üreticiler, sürecin bir başka yüzü olarak karşımıza çıktı. Toplum sağlığı ve sektör için olması gereken de budur’’ dedi.