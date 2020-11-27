Pandemi, elektrik tüketicilerinin öncelik ve beklentilerini değiştirdi

4 ayda bir çıkarılan enerji sektörü dergilerinin son sayısında elektrik tüketicisinin pandemi ile birlikte değişen davranışları ele alındı. Dergilerin kapağına yeni dönem ve beklentiler taşındı.

Elektrik dağıtım sektöründe yer alan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ ile görevli tedarik şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in 2017 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı kurumsal dergilerinin son sayısında Kovid-19 salgını ile elektrik tüketicilerinin değişen davranışları ve beklentileri kapağa taşındı.

kW Dergisi’nde bu süreçte ‘dijital dönüşümün’ elektrik dağıtım şirketleri için ne denli önemli olduğu konusu işlenirken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (ÇEDAŞ) müşteri deneyimi alanında çalışan yöneticiler, önümüzdeki dönemde tüketicilerin hangi davranışlarının kalıcı olacağın anlattı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ise dergiye verdiği röportajda, bu zorlu dönemde mesken aboneleri ve köylerde elektrik tüketiminde görülen artışı, bugüne kadar bölgeye yapılan yatırımları paylaştı.

“Yeni bir jeopolitik düzenin yükselişine tanıklık ediyoruz”

kW Dergisi’ne röportaj veren The London Energy Club Kurucu Başkanı ve Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü de enerjide oyunun kurallarının değiştiğini ifade ederek, “Yaşadığımız temel güç kaymalarının doğrudan sonucu olarak küresel enerji dengeleri de kökünden sarsılıyor, yeni bir dünya enerji ve jeopolitik düzeninin yükselişine tanıklık ediyoruz” dedi. Öğütçü, Karadeniz’deki doğal gaz ‘müjdesi’ ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“Depresyon vakalarında artış görülebilir”

CK Enerji Dergisi’nin kapağında yine dijitalleşme ve değişen müşteri davranışları yer aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in müşteri deneyimi alanında uzman olan yöneticileri bu dönemde enerjide dijitale yatırım yapanların müşteriyi kazandığına işaret etti. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin dergiye verdiği röportajda, pandemiyle birlikte online işlemlerde artış yaşandığını söyledi.

CK Enerji’ye konuk olan Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu ise Kovid-19 salgını ile ortaya çıkan belirsizliğin ruhsal dayanıklılığı zorlayabileceğini belirterek bu dönemde akut stres, kaygı bozukluğu ve depresyon vakalarında artış görülebileceğine dikkat çekti.