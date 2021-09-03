Pandemi inşaat sektörünü villalara yöneltti

Covid-19’dan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, toparlanma sürecine girdi. Pandemi ile başlayan yeni dönemde sektör de daha çok villa inşaatlarına yöneldi.
Pandemi nedeniyle normal inşaatları bırakıp villalara yöneldiklerini söyleyen Harput Group Yönetim Kurulu Başkanı Arda İlaldı, "Babamdan öğrendiğim ilk laf ’çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın’ oldu. Kendi inşaatlarımızda çok çalıştım. Çok eskiden beri fabrika binaları yaptık. Yapmaya da devam edeceğim. En büyük hayalim babam gibi başarılı bir disiplinli is insani olmak ve her noktada adımın güzel anılması" dedi.