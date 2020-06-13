Pandemide araçlarını tercih edenler yedek parça satışlarını katladı

Pandemi döneminde virüsten korunmak amacıyla kalabalıklarla temas etmek istemeyen ikinci el araç satışlarını artırırken, araçlarının bakımını yaptırıp kendi araçlarını daha fazla kullananlar da yedek parça satışlarını katladı.
Salgın nedeniyle üretim faaliyetlerinin durması ve tedarik süreçlerinin zorlaşması sıfır otomobil sektörünü olumsuz etkilerken ikinci el otomobil sektörünü canlandırdı. Uçuş seferlerinin yapılmaması da kişisel araç kullanımına rağbeti arttırdı. Pek çok araç sahibinin kendi araç bakımlarını dahi yaptığına değinen Özülkü, “Salgın süresince olduğu gibi salgından sonra da ikinci el araçlar rağbet görmeye ve kişisel araç kullanımı artmaya devam edecek gibi görünüyor” diye aktardı.
Bu süreçte müşteriler tarafından en çok rağbet gören yedek parçalar; bakım ürünleri (filtreler), balata ve amörtisörler olmuştur. Bunların yanı sıra araç içi dezenfektasyon ürünleri, klima sistemleri temizlik ürünleri, temizlik hijyen ürünlerine de taleplerin arttığı görülmekte.