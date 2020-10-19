Pandemide pilates eve girdi, satışlar arttı

Pandemi sürecinde spor salonlarının uzun süreli faaliyetlerine ara vermesi, spor tutkunlarını egzersizlerini eve taşımaya yöneltti. Bu süreçte en tercih edilen alanlardan biri olan aletli pilateste ev tipi katlanabilir reformer satışları, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında arttı.

Türkiye’nin reformer cihazı üretiminde önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bendis Pilates Spor Aletleri kurucu ortağı Taylan Özkan, pandemi sürecinde özellikle Amerika, Almanya, Yunanistan, İsviçre ve Suudi Arabistan başta olmak üzere talep patlaması yaşadıklarını söyledi. Spor salonlarının kapanmasıyla eve yönelen pilates tutkunlarının reformer makinelerine olan talebi artırdığını belirten Özkan, “Pilates tutkunları ve özellikle salon sporlarını tercih edenler pandemiyle birlikte boşluğa düştü. Pilates diğer sporlardan farklı olarak sadece tutkuyla yapılan bir spor değil, adeta bir yaşam tarzıdır. Bunu hayatlarının içine dâhil eden Amerikalılar başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ev tipi reformer cihazlarına talep patlaması oldu. Pandeminin ilk başlarında yaşanan hammadde sorununu çözdükten sonra hızlı bir imalat sürecine girdik. Geldiğimiz noktada reformen cihazlarına olan talep artışından biz de payımızı aldık. Türkiye’de bu alanda üretim yapan öncü marka olarak ihracat rakamlarımızda geçtiğimiz yıla göre yüzde 30’luk bir artış sağladık. Ürünlerimizin kalitesi sayesinde kabul gördüğümüz uluslararası pazarda Made in Turkey ibaresini pek çok ülkeye taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde çıkaracağımız, AR-GE çalışmalarının bitim aşamasındaki yeni ürünler ile de yurt dışı pazarındaki payımızı daha da yükseltmek istiyoruz” dedi.

Yurt içinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzeri Türkiye’nin her noktasından talep aldıklarını belirten Özkan, üretim kapasitesini sürekli olarak artırdıklarını söyledi. Özkan, “Türkiye’de pilates sporu hızla gelişiyor. Uygun bir reformer aleti ile bireysel olarak yapılabilen pilates, pandemi sürecinin en öne çıkan spor dallarından biri oldu. Ciddi bir talep patlaması yaşadık. Satış kanallarımıza gelen siparişlerle birlikte üretim kapasitemiz her geçen gün artarak devam ediyor. Evinde pilates yapmak isteyen müşterilerimiz için de güzel bir sürpriz çalışması içindeyiz” dedi.