Parklar ve ormanlar yeniden ziyarete açıldı

Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca kapalı kalan parklar ve ormanların yeniden açılmasıyla beraber vatandaşlar nefes aldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların piknik ve yürüyüş yaptıkları ormanlar ve parklar yaklaşık 2 ay boyunca kapalı kalmıştı. Normalleşme kapsamı içerisinde 1 Haziran’da açıklanan genelge ile beraber bu alanlar yeniden vatandaşların ziyaretlerine açıldı. Yaz ayları ve havaların güzel olması ile beraber de evlerinde bunalan vatandaşlar nefes almak için yeşil alanlara koştu.

İstanbul’un en çok ziyaret edilen parklarından olan Yıldız Parkı ve Belgrad Ormanı’nın da açılması ile beraber ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler temiz hava ve yeşilin tadını çıkardı. Vatandaşlar evde kaldıkları süre içerisinde çok sıkıldıklarını belirtirken, parkların ve ormanların yeniden açılmasını sevindiklerini ifade etti. Belgrad Ormanı’nda piknik yapan insanlar havadan da görüntülendi.

“Evde sıkıntıdan patladık”

Ormana gelmenin huzur verici olduğunu dile getiren Baran Şerif Balcı, “Evde sıkıntıdan patladık. Bir çıkıp hava alalım dedik. Arkadaşlarla ormana gelip kahvaltı yaptık. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Çalışan insanlarız. 3 ay boyunca evdeydik. Şimdi buraya gelerek kafamızı dağıtalım dedik. Burası çok huzur verici. Evde televizyon izleyip haberlere baktığımızdan psikolojimiz bozuldu. Burada arkadaşlarla voleybol oynuyoruz “ dedi.

"Çok özledim dışarı çıkmayı"

Belgrad Ormanı’nda sosyal mesafeyi koruyarak eğleneceklerini söyleyen Ahmet Arslan, “2 aydır evde olduğumuz için biraz arkadaşlarla ormana gelelim dedik. Stres atıp kahvaltı yapalım dedik. Çok özledim dışarı çıkmayı. Bu havayı kaç aydır görmemiştik. Tarım ve Orman Bakanlığı’na da teşekkür ederim. Arkadaşlarla geldik. Burada eğleneceğiz. Tabi ki sosyal mesafeyi koruyacağız “ dedi.

“İçimizdeki sıkıntıyı atmak için parklara akın ettik”

Kemal Olgaç, “Yaklaşık 2 buçuk aydır evdeyiz. İçimizdeki sıkıntıyı atmak için parklara akın ettik. Çok fazla insan olmamasından dolayı sabah saatlerini tercih ettik. Sevinçliyiz. En azından biraz daha özgürlüğümüze kavuştuk diyebiliriz. Denizi ve tabiatı özledik. Evde hapsolmak iyi bir şey değilmiş. Bunu bu süreçte iyi anlamış olduk“ diye konuştu.