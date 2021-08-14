‘Parklar’ yenilenen görünümleriyle Kartallıların hizmetinde

Kartal Belediyesi’nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park yapma ve var olan parkları yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Covid-19 pandemisinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından parkların vatandaşlar tarafından daha işlevsel kullanımını sağlamak isteyen Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bir yenileme çalışması başlattı.

Yeşil alanların bakımını yapmanın yanı sıra yeni parklar ve var olan parklara da yeni fonksiyonlar kazandırarak vatandaşın hizmetine sunmak isteyen Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin pek çok noktasında aynı anda çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ilçede yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalara öncelik vermesiyle hızlanan “park yenileme çalışmaları” vatandaşların taleplerine göre şekilleniyor. Bu kapsamda, fiziki şartları yeterli parklara özel zeminli yürüyüş yolları yapılırken yeni oturma alanları da düzenleniyor. Parklardaki çocuk oyun alanları da tamamen elden geçirilerek şikâyetlere neden olan kum zeminler, düşme ve yaralanmaların etkilerini azaltan özel yumuşak zeminle değiştiriliyor.

Parklar vatandaşların taleplerine göre şekilleniyor

Cumhuriyet Mahallesi-Kenan Sokak Yanı Parkı gibi 2.430 metrekare büyüklüğündeki bir parkı vatandaşın hizmetine sunan Kartal Belediyesi, var olan parklar için de kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Kenan Sokak Yanı Parkı’nda ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan tam tur özel zeminli yürüyüş yollarına Kartallı vatandaşların gösterdiği ilgi üzerine diğer parklara da yürüyüş yolları eklenmesi için çalışmalara başlandı.

Esentepe Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ali Büklü Parkı’na da tam tur yürüyüş parkı yapılıyor. Bittiğinde yaklaşık 345 metre uzunluğunda özel yumuşak zeminli bir yürüyüş pistine sahip olacak parkın genel bakım-onarım çalışması da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda parktaki çocuk alanının zemini iyileştirilerek, sulama fıskiyeleri onarılıyor ve bankları boyanıyor. Yumuşak zeminli tam tur yürüyüş yolu eklenen bir diğer park ise Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Ethem Sıral Kaptan Parkı. Bu parkta da yapımı devam eden yürüyüş yolunun yanı sıra çocuk oyun alanının zemini de düşme ve yaralanmaların etkisini azaltan özel zeminle kaplandı ve parkın genel bakım-onarım çalışması yapıldı.

Kapsamlı bir yenilenme çalışması yapılan Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda ise yeni oturma alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanı da tamamen elden geçirilerek zemini yenilendi. Çevre sakinlerinin de talebi ile bu parka da tam tur bir yürüyüş yolu yapımına başlandı. Yaklaşık 240 metre uzunluğunda olması planlanan yumuşak zeminli yürüyüş yolu sayesinde parkta spor yapmak kolaylaşacak.

Parklar çocuklar için yeniden hazırlanıyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yenilenme çalışmasını bitirdiği parklardan bir diğer ise Topselvi Mahallesi Şehit Piyade Çavuş İbrahim Doğan Parkı oldu. Ekipler parkta genel bir bakım-onarım çalışmasının yanı sıra 2 çocuk oyun alanının zeminini de değiştirdi. Çocuk oyun alanlarından birinin zemini düşme ve yaralanmaları azaltan özel kauçuk zeminle, diğerinin zemini ise rengârenk desenlerle süslü EPDM adlı özel yumuşak zemin ile değiştirildi. Parktaki spor aletleri de onarılıp boyanarak Kartallı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kum zemine sahip olması nedeniyle çevre halkının şikâyetlerine konu olan Karlıktepe Mahallesi Ali Ekber Çiçek Parkı’nda da yenilenme çalışması başlatıldı. Ekiplerin kum zemini kaldırıp beton dökmelerinin ardından, çocuk oyun alanı düşme ve yaralanmaları azaltan yumuşak zemin ile kaplanacak. Belirli bir takvim çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Kartal’ın 20 mahallesinde yenilenmesine karar verilen diğer parklarda da önümüzdeki günlerde çalışma başlatacaklar.