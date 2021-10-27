Pegasus çalışanlarının yüzde 99,3’ü aşılandı

Pegasus Hava Yolları, korona virüsle mücadele kapsamında çalışanların yüzde 99,3’ünün aşı uygulamasının tamamlandığını duyurdu.

Covid-19 pandemisiyle mücadele küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de devam ederken, havayolu şirketleri de virüse karşı en etkin çözümlerden biri olan aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pegasus Hava Yolları, şirket bünyesinde çalışanların neredeyse tamamının aşı uygulamasının tamamlandığını açıkladı.

Çalışanları yüzde 99,3’ü aşılandı

Havayolu şirketinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada aşılamada gelinen oran kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan duyuruda, “Çalışanlarımızın aşılanma oranı yüzde 99,3! Aşı ile birlikte oluşacak toplumsal bağışıklığı önemsiyoruz. Çünkü hayat aşılı güzel” ifadelerine yer verildi.