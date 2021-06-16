Pegasus’tan İstanbul Havalimanı’na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyerek İstanbul Havalimanı’na yönlendirilen tarifeli uçaklara ilişkin açıklamada bulundu.
Aksayan seferlere ilişkin açıklamaKonuya ilişkin Pegasus Hava Yolları’ndan açıklama geldi. Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, 16.06.2021’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarımız İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı’na yönlendirilen iç hat uçuşlarındaki misafirlerimiz için Sabiha Gökçen Havalimanı’na kara transferi sağlanmakta veya hava koşullarına bağlı olarak uçaklarımız tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirilmek üzere bekletilmektedir. Yönlendirilen seferlerde bulunan ve Sabiha Gökçen bağlantısı bulunan transfer misafirlerimizin ise rezervasyon değişiklikleri yapılmaktadır. Bu duruma bağlı olarak Sabiha Gökçen kalkış ve varışlı seferlerde gecikmeler öngörülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.