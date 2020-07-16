Pegasus’un yeni uçuş rotası Ağrı

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen’den de Ağrı’ya uçuşlarını başlatıyor. Sabiha Gökçen’den Ağrı’ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07:30’da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 10:30’da düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 299,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.