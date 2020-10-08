Pendik Belediyesi Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik yürüttüğü operasyona destek için merkez binasına dev Azerbaycan Bayrağı astı. 6*9 metre ölçülerindeki bayrak, Türk Bayrağıyla birlikte dalgalanmaya başladı. Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını astık. Dualarımız onlarla” dedi.
Pendik Belediyesi’nden Azerbaycan’a dev bayraklı destek
PENDİK BELEDİYESİ'NDEN AZERBAYCAN'A DEV BAYRAKLI DESTEK
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