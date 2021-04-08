Pendik’te Dünya Romanlar Günü kutlaması

Pendik’te yaşayan Roman vatandaşlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek müzikli ve danslı bir eğlence düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Pendik Kaymakamı Hülya Kaya da katıldı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Pendik’teki Kuşlu Park renkli bir etkinliğe eh sahipliği yaptı. Burada bir araya gelen Roman vatandaşlar parkta bulunanlara karanfiller hediye etti ve kendilerine özgü müzik ve danslarıyla gösteri sundu. Etkinliğe Pendik Kaymakamı Hülya Kaya da katılım gösterdi.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, “Bugün Dünya Romanlar Günü. Biz de bugün Pendik’te bunu güzel bir şekilde Roman kardeşlerimizle birlikte kutlamak istedik. Kızlarımız çok güzel dans ettiler. Sanatçılarımız çok güzel seslendirdiler parçaları. Roman kardeşlerimiz, yıllardan beri bizimle birlikte yaşıyorlar. Biz birbirimize kız verdik, kız aldık. Aradaki farklılıklardan ziyade artık bu zenginliğin üzerinde durmamız lazım. Toplumsal olarak artık o farklı bir bakışı bırakmamız, kabullenici olmamız ve bu zenginliklerin de bir avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Biz Pendik olarak bu noktada muhtarlarımızla beraber Romen vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz, misafir oluyoruz. Çaylarını, kahvelerini içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ve bu kaynaşmanın daha iyi gerçekleşebilmesi için toplumsal bütünleşmenin gerçekleşebilmesi için ne gerekiyorsa kaymakamlık olarak yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Tabii burada eğitime erişemeyen, eğitim fırsatından yararlanamayan çocuklarımız, gençlerimiz varsa onları öncelikle okula kayıtlarını yaptırıyoruz. Evlenemeyen resmi nikah olmayan, Romen kardeşlerimiz varsa onların evlenmeleri için ön ayak oluyoruz. İnşallah yazın Romen kardeşlerimizin içinden seçmiş olduğumuz kanaat önderlerimiz var. Onların desteğiyle bu kardeşlerimizin toplu nikah törenlerini gerçekleştireceğiz” dedi.