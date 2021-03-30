Pendik’te her eve hijyen seti dağıtımı başladı

Pendik Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, ilçedeki vatandaşlara hijyen seti dağıttı. Dağıtıma katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin vatandaşlardan kurallara uymaları konusunda destek istedi.

Son günlerde Korona virüs vakaların artması Pendik Belediyesini harekete geçirdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Pendik Belediyesi ekipleri 7/24 dezenfekte çalışmalarına devam ederken, diğer ekipler hijyen seti dağıtarak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Pendik Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara sokak sokak, ev ev gezerek içinde maske, kolonya ve duvar anahtarlığından oluşan hijyen seti hediye edildi. Hijyen seti dağıtımına Belediye Başkanı Ahmet Cin ‘de katıldı. Vatandaşlara hijyen seti hediye eden Başkan Ahmet Cin vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşların ihtiyaçlarınıda soran Başkan Ahmet Cin korona virüs ile mücadelede ilçe sakinlerinden kurallara uymasını, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda desteklerini beklediklerini belirtti.

290 bin bağımsız bölüme ulaştırmak üzere hijyen seti hazırladık

Hijyen seti dağıtımıyla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ,” Yeni bir kampanyayı bugün başlattık. Pandemi dönemiyle ilgili Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde talimatlar doğrultusunda yerel bazda çalışmalarımız yürütüyorduk, dezenfekte çalışmalarımız , maskelerin dağıtılması, diğer hizmetlerin yapılmasıyla ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Pandeminin yeniden zirveye çıkma ile ilgili belirtilerinin olmasından dolayı bugün yeni bir kampanya başlatıyoruz ve tüm hanelerimize girmek üzere Pendik’te 290 bin bağımsız bölüm var. 290 bin bağımsız bölüme ulaştırmak üzere bir hijyen paketi hazırladık. Bunların içinde; maskemiz kolonyalarımız ve küçük bir hediyemiz var. Dolayısıyla bu hizmet kitimizi de İnşallah bugün arkadaşlarımızla beraber dağıtımına başlamış olacağız. İlgili arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın talebi var mı, yok mu? Ne ihtiyaçları var? Doğrultusunda. Bir çalışmaları da olacak. Onlar da ihtiyaçları aldıktan sonra inşallah o ihtiyaçların da giderilmesiyle ilgili süreci yönetmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Vatandaş Şener Kaya “ Kendisine çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Maske, Kolonya ve anahtarlık paket olarak getirdiler. Pendik Belediyesine Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum“ dedi.