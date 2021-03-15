Pendik’te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu

Pendik’te sahil kıyısında oluşan köpük tabakasının sebebinin doğa olayı olduğu ortaya çıktı.
“Görüntüler bizleri de şaşkına çevirdi”Konuya ilişkin konuşan Cevizli, ”Su üzerindeki tabakayı görünce bizler de şaşkına döndük. Durumu hemen İSTAÇ yetkililerine bildirdik. Akabinde Liman Başkanlığını aradık, görüntüyü aktardık. O da bunun bir doğa olayı olduğunu söyledi. Bu zamana kadar da böyle bir şey görmedik. Kimyasal olmasından korkuyoruz, biz de endişe ediyoruz. Yani görüntü çok tehlikeli. Umarım kimyasal değildir” diye konuştu.