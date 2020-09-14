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Pendik’te korona virüs hastalarına karantina denetimi

PENDİK BELEDİYESİ ZABITA FİLYASYON EKİPLERİ, KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ BULUNAN HASTALARIN KARANTİNA KURALLARINA UYUP UYMADIKLARINI DENETLEDİ. KURALLARA UYMAYAN KORONA VİRÜS HASTALARINA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Pendik’te korona virüs hastalarına karantina denetimi

Pendik Belediyesi Zabıta Filyasyon Ekipleri, korona virüs şüphesi bulunan hastaların karantina kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Kurallara uymayan korona virüs hastalarına idari para cezası kesildi.

Pendik Kaymakamlığı ve Pendik Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Zabıta Filyasyon Ekipleri, korona virüs şüphesi bulunan ve korona virüslü hasta ile teması bulunan kişileri il sağlık müdürlüğünün belirtmiş olduğu adreslerde ziyaret ederek karantina süreçleri ile ilgili denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde karantinada bulunan hastaların genel sağlık durumları ve ihtiyaçları olup olmadığı hakkında bilgiler alındı. 14 günlük zorunlu izolasyon kurallarına uymayan hastalara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

Vatandaşlara evden çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılar yapıldı.

Filyasyon ekibinde görev alan bir personel “Şu anda herhangi bir soruna rastlanmadı. Kaymakamlık Filyasyon Ekibi olarak pozitif hastalarımızı ve temaslı hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek Kaymakamımız Dr. Hülya Kaya ve Başkanımız Ahmet Cin’in selamını ileterek, karantina sürecinde evde olup olmadıklarını tespit ediyoruz. Evde olmayanlar hakkında yasal işlemler, cezai işlemler uygulanıyor. Henüz biz denk gelmedik. Diğer ekiplerde de bu cezai işlemler uygulanıyor. Hastalarımıza bu süreçle evlerinden çıkmamaları, kimseyle temas etmemeleri hakkında bilgiler veriyoruz. Önemli bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sorup ayrılıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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