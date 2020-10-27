Perakende satış danışmanları artık “belgeli” olacak

Perakende sektörünün iki önemli derneğinin ortak projesi olan PERAVOC, perakende sektörünün temel mesleği “Satış Danışmanı” alanında ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylı belgeler, hem Avrupa Birliği kapsamında geçerli hem de işverenlere teşvik avantajı sağlıyor.

Perakende sektörünün iki önemli derneği Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ile Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)’nin işbirliğinde, faaliyetini sürdüren PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, Satış Danışmanı mesleğine dair ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini verdi. Mesleği icra edebilmek için bilgi birikimi ve becerilere yetkin olunduğunu gösteren ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’, gerçekleştirilen kapsamlı teorik ve performans sınavlarının ardından verilebiliyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, Kasiyer, Satış Danışmanı, BT Satış Elemanı ve BT Satış Sorumlusu meslekleri için yeterlilik sınavları yapıyor.

Belgelerin teslim edildiği törende konuşan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin hem işveren hem de çalışanlara sağlayacağı avantajlara değindi. Belge ile, mesleki ilerleme yollarının daha açık hale geleceğini ve sonuç olarak kariyer hareketliliğine destek sağlanacağını vurgulayan Tınastepe, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliği çerçevesinde de geçerli olacak. Belge sahipleri mesleki yeterliliklerini bu belge ile kolayca ispatlayabilecek. Bu noktada Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belge sahiplerine ayrıca mesleklerin seviyelerine göre Avrupa Birliği’nde de geçerli olmak üzere eğitim denkliği verdiğini belirtmek gerekiyor” diye konuştu.

Modern perakende sektörünün her zaman kayıtlı ve kurallı işleyişi ile örnek bir sektör olduğunu vurgulayan Tınastepe, “Sektörün geleceğine bir yatırım olarak gördüğümüz PERAVOC, çalışanlarımızın kalitesinin yükseltilmesi için önemli bir adım oldu. Sınavlarımızda başarılı olup belge almaya hak kazanan arkadaşlarımız, bu kalitenin tüm sektöre yayılması için önemli örnekler olacaklar” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin işveren için sağlayacağı avantajlara değinen GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ise, “Bu belge, işverene 12 aydan 48 aya varan sürelerle SGK sigorta primlerinde teşvik avantajı getiriyor ve böylece personel maliyetlerinin düşmesini sağlıyor. Ayrıca, işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi, işverenin rekabet gücünü artırırken, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı da engellenmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Perakende sektöründe bir ilk olan Satış Danışma belirten Aykaç, “Perakendenin temel sorunlarından biri olan yüksek iş gücü sirkülasyonunun, Mesleki Yeterlilik Belgeleri sayesinde Satış Danışmanlığının önemli bir meslek olduğu algısının güçlenmesiyle aşılacağına inanıyoruz. Sektörümüzün kariyer olanaklarının bilincinde olan ve bu işi kendisine meslek olarak seçmiş arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz” şeklinde konuştu.