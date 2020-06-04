Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali

Petrol fiyatlarındaki artış ekonomilerin yavaş yavaş açıldığını gösteriyor.
Çetinkaya, Mayıs enflasyonu ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Mayıs ayı enflasyonu bize gösteriyor ki talep koşulları zayıf olmasına rağmen dezenflasyon kolay olmayacak. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bir araya geldiğinde enflasyonda düşüş biraz uzayabilir gibi gözüküyor. Ancak unutmamak gerekir ki dolar likiditesinin bol olması ve ABD’de devam eden toplumsal olaylar, dolar kuru üzerinde daha rahat bir dönemi beklememize olanak kılıyor. Sepete baktığımızda ise Euro’nun daha güçlü kaldığını görüyoruz. Bu elbette ihracatçımız için güzel bir haber”.