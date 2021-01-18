Pierre Loti’de kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Megakentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Eyüpsultan Pierre Loti Tepesinde hayran bırakan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.
“Çok güzel bir ortam var”İstanbullu vatandaşlar uzun süre sonra karla buluştu. Kar sevincini paylaşmak isteyen bir vatandaş “Çok güzel, harika bir ortam var. Mutluyuz yani kar yağdığı için. Geçen senelerde böyle bir kar yağmamıştı. İstanbullular karın keyfini doya doya çıkarsın. Trafik olağan dışı bir şekilde yoğun ve ben bugün işe gitmedim. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.