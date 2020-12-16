Polis ekipleri, Taksim’de araçları didik didik aradı

Polis ekipleri, Taksim’de araçları durdurarak arama yapıp, sürücüler ve yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada iki vatandaşın üzerinde silah bulundu. Ruhsatlı olan silahlar sahiplerine geri iade edildi.