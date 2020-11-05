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Polis ekiplerinden İstanbul’daki kafe ve restoranlara denetim

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAFE VE RESTORAN GİBİ İŞYERLERİNİN SAAT 22.00’DEN SONRA SADECE PAKET SERVİS YAPABİLECEKLERİNİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN POLİS EKİPLERİ, İSTANBUL GENELİNDE DENETİM YAPTI. DENETİMLER SIRASINDA YASAĞA UYMAYAN BEŞİKTAŞ’TAKİ BİR İŞYERİNE 3 BİN 180 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.

Polis ekiplerinden İstanbul’daki kafe ve restoranlara denetim

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işyerlerinin saat 22.00’den sonra sadece paket servis yapabileceklerini açıklamasının ardından polis ekipleri, İstanbul genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağa uymayan Beşiktaş’taki bir işyerine 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Korona virüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların saat 22.00’dan sonra yalnızca paket servis yapabileceklerini açıklamıştı. İstanbul genelinde ise polis ekipleri, saat 22.00’den sonra kafe ve restoranlarda denetim yaptı.

Yasağa uymayan işyerine 3 bin 180 lira para cezası

Fatih’te yapılan denetimlerde kafe ve restoranların genel olarak saat 22.00 itibariyle sadece paket servise devam ettikleri ve yasaklara uydukları görüldü. Hayata geçirilen yeni tedbirler kapsamında Beşiktaş’taki işyerleri de denetlendi. Denetimler sırasında Beşiktaş’taki bir restorana ise saat 22.00’den sonra yasağa uymayarak işyerine müşteri aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

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