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Polislerden, şehit Gökteke’nin oğluna bayram hediyesi

İstanbul’da şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke’nin meslektaşları, Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir davranışa imza attı. Polisler, aralarında para toplayarak aldıkları akülü arabayı, Gökteke’nin oğluna hediye etti.

Polislerden, şehit Gökteke’nin oğluna bayram hediyesi

İstanbul’da şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke’nin meslektaşları, Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir davranışa imza attı. Polisler, aralarında para toplayarak aldıkları akülü arabayı, Gökteke’nin oğluna hediye etti.

28 yaşındaki polis memuru Erkan Gökteke, Bağcılar’da uyuşturucu satıcıları tarafından şehit edildi. Gökteke’nin meslektaşları, Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir harekete imza attı. Aralarında para toplayan polisler, şehit Gökteke’nin oğluna Kurban Bayramı hediyesi olarak akülü araba aldı. Şehit polisin evine giderek sürpriz yapan polisler, akülü arabayı şehidin oğluna hediye etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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