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Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

İSTANBUL'DA POLİS EKİPLERİ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HAYVAN SATICILARINA HEM KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ HEM DE ALIŞVERİŞ SIRASINDA YAŞANABİLECEK DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ UYARILARDA BULUNDU.

Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

İstanbul’da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan satıcılarına hem korona virüs tedbirleri hem de alışveriş sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlığı sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları bilgilendirdi. Sultangazi’de bulunan bir kurban pazarında satıcılara uyarılarda bulunan polis ekipleri, kurban alışverişi sırasında en çok kullanılan üç dolandırıcılık yöntemi olan sahte para, tantanacılık ve tırnakçılık yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı. Bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınması gereken önlemler de satıcılara aktarıldı.

Öte yandan, korona virüs salgını sürecinden dolayı alınması gereken önlemler de satıcılara anlatıldı. Pazar girişinde bekleyen polis ekipleri ise içeriye maskesiz olarak girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi. Kurban satıcılarından Teyfik Ömeroğlu, “Sosyal mesafe ve para çalınması olayları anlatıldı. Bizi bilgilendirdiler. Bilgimiz dışında olan şeyler anlattılar. Allah’a şükür başıma şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Dikkat ediyoruz, tabii burada amacımız para kazanabilmek. Kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Bankalarımız buraya geliyor, paramızı bankalara yatırıyoruz. Uyarılmak ve bilgilendirilmek her zaman güzel bir şey tabii ki” dedi.

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