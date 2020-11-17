Pompeo’nun patrikhane ziyareti sonrası ilk açıklama

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyareti sonrasında, görüşme sırasında hazır bulunan Fransa metropoliti Emmanuel, görüşmede Ortadoğu’daki Hristiyan haklarına ilişkin konuların ele alındığını söyledi.Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sonrasında görüşme sırasında orada bulunan Fransa Metropoliti Emmanuel bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada daha öncede ABD dışişleri bakanları tarafından patrikhanenin ziyaret edildiğini ifade ederek, “Dini özgürlük, temel haklar, Orta doğudaki Hristiyanların haklarına ilişkin konular ele alındı. Fikir alış verişi yapıldı” dedi.