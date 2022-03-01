Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca doğum gününde AKM’de anıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca’nın AKM’de düzenlenen Alaeddin Yavaşca Anma Töreni’ne katıldı.

Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen törenle anıldı. Anma programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte sanatçının eşi Ayten Yavaşca ve çok sayıda davetli katıldı. Anma programında devlet sanatçısı Yavaşca’nın eserleri seslendirildi. Törende Bakan Ersoy, Kilis’e videokonferans yöntemiyle bağlanarak Alaeddin Yavaşca’nın müzeye çevrilen doğduğun evi açılışını gerçekleştirdi.

“Gönlümüzde iz bırakan Alaeddin Yavaşca’yı hiçbir zaman unutmayacağız”

Anma programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Konuşmamın başında geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz ve birbirinden güzel besteleriyle Klasik Türk Müziği’nin tarihine ismini altın harflerle yazdıran, Merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı saygı ve rahmetle bir kez daha anıyorum. Merhum Yavaşca, mükemmel ses icracılığının yanı sıra, imza attığı altı yüzden fazla bestesi ile müzik repertuarımıza unutulmaz eserler kazandırmış duayen bir sanatçıdır. Ülkemizde sanatın akademik alanda gelişmesine büyük emek veren Yavaşca, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın da kurucuları arasında yer alarak, yetiştirdiği öğrencileri ile sanatın geleceğine önemli katkı sağlamıştır. Eşsiz eserleriyle gönlümüzde iz bırakan ve ülkemize hizmetleri ile herkesin sevgi ve saygı ile yad ettiği Alaeddin Yavaşca’yı hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

“Müzeyi gezen herkes Yavaşca’nın engin birikimine şahit olacak”

Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca’nın Kilis’teki doğduğu evin açılış törenine videokonferans yöntemiyle katılan Bakan Ersoy, açılışta şunları söyledi: “Bugün hem merhum Yavaşca’yı anıyoruz hem de aziz hatırasını her zaman yaşatmak için doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Kilis’teki evinin, müze olarak açılışını yapıyoruz. Şimdi videokonferans ile de müzeyi görme imkanımız olacak. Ben de inşallah en yakın zamanda Kilis’e gitmeyi arzu ediyorum ve gittiğimde bu müzeyi gezmekten büyük bir memnuniyet duyacağım. 1 Mart aynı zamanda çok özel bir gün, merhum Alaeddin Yavaşca’nın doğum günü. Müzemizin açılışının da böyle bir güne denk gelmesi de güzel bir gelişme oldu. Müzeyi gezen herkes Yavaşca’nın müzik konusundaki engin birikimine ve yaşantısından kesitlere şahit olacak. Bu müzenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’