Prof. Dr. Haluk Özener: "(Elazığ depremi) Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ’da meydana gelen depremin 24 Ocak’ta Sivrice’de meydana gelen depremin artçısı olduğunu ifade etti. Özener, “Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Elazığ Kavaktepe’de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulunan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, meydana gelen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu, merkezinin Kavaktepe lokasyonu olduğunu belirtti. Özener, depremin ocak ayında Sivrice’de meydana gelen depremin artçısı olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Deprem hakkında konuşan Özener, “Depremin bilim insanları tarafından beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış bir algıya sebep vermek istemeyiz. Bu bölgede 6 ve 6 üzerinde deprem görme ihtimalimiz çok yüksek. Hep söylediğimiz gibi ülkemiz deprem ülkesi. Dolayısıyla önümüzdeki zamanlarda da Doğu Anadolu Bölgesi’nde 6’nın üzerinde depremler görme ihtimali çok yüksek. Her zaman söylediğimiz gibi zaman verme şansımız yok. Saat 13.00 itibarı ile kaydedilen 14 artçı şok meydana geldi. İlerleyen zamanlarda büyüklüğü 4 olan artçı şoklar bekleyebiliriz. 2020 yılında olan Elazığ Sivrice depremi, 2011 yılında Kovancılar depremi vardı. Yani bölge oldukça hareketli. Tarihsel depremlere baktığımızda can ve mal kaybına yol açan oldukça fazla deprem oldu. Fay mekanizması çözümüne baktığımızda normal bileşeni olan bir faydan bahsediyoruz. Doğu Anadolu fay hattının karakterini yansıtan bir fay mekanizması. 24 Ocak 2020 yılında olan Sivrice-Elazığ depreminden sonra 50 kilometre mesafedeki alanda toplam 3 bin 193 adet deprem meydana geldi. 4’ten büyük artçılar ise 55 olarak gerçekleşti” dedi.

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise, "Bu deprem çok büyük bir deprem değil ancak yine de önümüzdeki saatlerde 4’ün üzerinde deprem olma ihtimalleri vardır. O yüzden toplumumuzun bilinçli bir şekilde hareket etmesi, korkuya kapılmadan tedbir almalarında fayda var" dedi.