Prof. Dr. İbrahim Öztek: “Gafiller bilmeli ki Azerbaycan yalnız değildir”

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Ermeni silahlı unsurların Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, saldırıyı kınayarak, “Saldırgan tutumundan hiçbir zaman vazgeçmeyen işgalci Ermenistan, bugün de Azerbaycan Türk topraklarına yönelik saldırılarını yinelemiştir. Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırmış ve gereken cevabı da almıştır. Türkiye Aydınlar Ocağı ve Anadolu Aydınlar Ocağı olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerimize Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralı candaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Modern, güçlü kahraman Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ı her zaman diz çöktürecek güçtedir. Bu saldırı muhakkak ki, karşılıksız kalmamış, Ermenistan tarafı büyük kayıplara uğramıştır. Ermeniler bilmeli ki, yapacakları her hain saldırı kendilerine misli ile ödetilecektir. Azerbaycan, Ermenistan’ın hayat damarıdır. Ermeniler bu damarın kıymetini bilmelidir. Tehlikeli oyunlara girmemeli, akıllı davranmalı, boyunu aşan maceralara girişmemelidir. Bölgede her zamandan çok barışa ve istikrara ihtiyaç vardır. Uluslararası kuralları hiçe sayan Ermenistan Uluslararası arenada ve Birleşmiş Milletler nezdinde cezalandırılmalıdır” dedi.

"Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği"

Türk milletinin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztek, “Türk milleti genciyle, yaşlısıyla, siviliyle, askeriyle, her zaman yüksek iman, inanç ve kudretiyle Azerbaycanlı kardeşlerinin ve candaşlarının yanındadır. Başta Aydınlar Ocakları olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri de her daim Azerbaycan’ın yanındadır. Gafiller bilmeli ki Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan’ın haklı davasında tüm medeni dünya arkasında olacaktır. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği” şeklinde konuştu.