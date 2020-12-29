Prof. Dr. İsmail Demir: "Sanayi sektörünün bilim dünyasına çok yakın durması gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi geleneksel yıl sonu toplantısına katıldı. Demir, “Üniversite hocalarımızın özellikle sanayiye çok yakın durmaları gerekiyor. Yine sanayi sektörünün de bilim dünyasına çok yakın durması ve güvenmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi yıl sonu toplantısına katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantıda, sağlık çalışanları olmak üzere, Covid-19 ve diğer sebeplerden dolayı hayatını kaybeden üniversitenin öğretim üyeleri de rahmetle anıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üniversite hocalarının sanayiye çok yakın durması gerektiğini ve sanayi sektörünün de bilim dünyasına çok yakın durması ve güvenmesi gerektiğini ifade etti.

“Sanayi sektörünün bilim dünyasına çok yakın durması ve güvenmesi gerekiyor”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Temel olarak savunma dediğimizde ülkenin çok önemli bir kurumu ve kavramından bahsediyoruz. Teknolojinin de bir anlamda mızrak gücü olduğu bir alan. Türkiye’nin de bağımlı olduğu zamanlarda başına neler geldiğini gördüğü bir alan. Yapılan tedarikler, alımlar ve her türlü işlemlerde yerli sanayinin ilerlemesi gibi bir amacın en ön sırada gelmesi hep düşünüldü. Bilim yuvaları çok önemli. Bilim yuvalarındaki yapılanmalar ve onların ürünleri de çok önemli. Peki bu yapıda üretilen bilgiyi nasıl alana transfer edeceğiz? Türkiye’nin yıllardır düşündüğü ve üzerinde kafa yorduğu, zaman zaman başarılı uygulamalar yaptığı ama çok da fazla yol almamız gerektiğini düşündüğümüz bir alan. Düşünce sistematiği oluşturabilirsek öğrenciler ve bizler çok daha hızlı yol alabiliriz. Üniversite hocalarımızın özellikle sanayiye çok yakın durmaları gerekiyor. Yine sanayi sektörünün de bilim dünyasına çok yakın durması ve güvenmesi gerekiyor” dedi.