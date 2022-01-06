banner4556

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Turkovac açıklaması

banner4336

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Turkovac etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Turkovac açıklaması
banner4584

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Turkovac etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” dedi.

banner4575

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Ateş Kara ve Turkovac aşısı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Ateş Kara benim öğrencimdi. Şimdi ise çalışma arkadaşım. Sözler farklı yansımış” dedi. Turkovac aşısına da değinen Ceyhan, “Hiçbir veri olmadan bu aşı etkilidir diyemem. Turkovac etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” sözlerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik’te Çocuk Trafik Eğitim Park’ında sona...
Bilecik’te Çocuk Trafik Eğitim Park’ında sona...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349