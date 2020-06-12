Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Orman’nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, "Meslektaşları onu, öncü çalışmalarıyla olduğu kadar, yüksek insani vasıflarıyla anıyor. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve bilim dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Orman’ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, "İktisat bilimine katkılarıyla tanınan Prof. Dr. Sabri Orman hayatını kaybetti. Meslektaşları onu, öncü çalışmalarıyla olduğu kadar, yüksek insani vasıflarıyla anıyor. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve bilim dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Orman’ın cenazesi, Fatih Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.