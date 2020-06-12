Dün hayatını kaybeden Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi 72 yaşındaki Prof. Dr. Sabri Orman için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde cemaatin yakın durmaması yönünde sık sık uyarı yapıldı. Kılınan namaz sonrası Prof. Dr. Sabri Orman’ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Prof. Dr. Sabri Orman’ın cenazesi Karacaahmet mezarlığında defnedildi.
Prof. Dr. Sabri Orman son yolculuğuna uğurlandı
HAYATINI KAYBEDEN ESKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA MECLİSİ ÜYESİ 72 YAŞINDAKİ PROF. DR. SABRİ ORMAN, FATİH CAMİİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. CENAZE TÖRENİNE TÜRKİYE CUMHURİYETİ 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ, ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.
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