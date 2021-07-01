Psikoteknik belgesi ticari araçlara zorunlu oldu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran’dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması zorunlu hale getirildi. 1 Temmuz’dan itibaren psikoteknik belgesi bulunmayan sürücülere bin 181 lira cezai işlem uygulanıp araç kullanmalarına izin verilmeyecek.İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan test sonucu verilen psikoteknik belgesi 30 Haziran’dan itibariyle ticari araç sürücülerine zorunlu oldu. Buna göre 1 Temmuz itibariyle psikoteknik belgesi bulunmayan sürülere hem bin 181 TL para cezası uygulanacak hem de araç kullanmalarına izin verilmeyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan klinik psikolog Erdinç Türk, “1 Temmuz itibariyle karayolları yönetmeliğine göre ticari araç kullanıcıları psikoteknik test uygulamasına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Katılmadıkları psikoteknik evrakları olmadıklarında cezai işlem uygulanacaktır. Bir saat 10 dakika, bir saat 20 dakika bir işlem toplam 12 testten oluşuyor. Kişinin refleksi, dikkati, bilişsel becerileri, psikomotor becerilerini ölçen bir test. Avrupa’da çok yaygın kullanılıyor. Ülkemizde de zorunlu hale getirildi oldukça kıymetli bir durum. Hem trafik kazaları hem ehemmiyetli trafik süreçleri açısından güvenli, trafik açısından oldukça önemli bir şey bizim için. Buradaki testten çıktıktan sonra psikiyatri doktoruna muayene oluyorlar, böyle bir şart var. Psikaytri muayenesinden geçtikten sonra ilgili doktor olumludur kararını verdikten sonra güvenle araçlarını herhangi bir cezai işlem uygulanmadan kullanmaya devam ediyorlar. Fakat bu işlem gerçekleşmediğinde psikoteknik ve psikiyatrik muayeneden geçmediklerinde maalesef ki 1 Temmuz dan itibaren cezai işlemle karşı karşıya kalabilecekler” diye konuştu.