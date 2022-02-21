QNET Türkiye üyeleri için ‘Param Kart’ hazırladı

Tüm dünyada 100’den fazla ülkede distribütör ve müşterileri bulunan Asya merkezli doğrudan satış şirketi QNET, üyelerine yeni bir kart hazırladı. QNET Param Kart ile QNET üyeleri internetten, mağazadan alışveriş yaparken, para yatırıp çekmek için QNET’in kurum kartını kullanabilecek.

Hem dünyada hem de Türkiye’de doğrudan satış sektöründeki önemli oyunculardan olan QNET, üyelerine sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Tüm üyelerinin kullanabileceği QNET Param Kart’la banka kartının sahip olabileceği tüm özelliklere sahip olabilecekler. Bankaya gitmeden para gönderip alabilir, internet sitesinde hesap açıp yönetebilir, ortak AVM’lerden nakit çekip, para yatırabilir, internet ve mağazadan alışveriş yapabilirler.

Tüm Türkiye’de ortak POS ve ATM’lerde geçerli olan Param Kartın iki farklı seçeneği yer alıyor. Bronz ve Silver seviyesindeki Bağımsız Temsilcileri için Param Gold Kart varken; Gold Star ve üstü seviyesindeki Bağımsız Temsilciler için Param VIP Kart şeklinde iki kart yer alıyor.

QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; “QNET Türkiye olarak Bağımsız Temsilcilerimizin, girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Onların banka işlemlerinde de daha hızlı ve daha kolay olarak işlerini çözebilmeleri için Param Kart’ı oluşturduk. Artık bankaya gitmeye gerek kalmadan tüm işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekler” şekilde konuştu.