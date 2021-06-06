Quality ödül töreninde ünlüler geçidi

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından biri olan Quality of Magazine, geçtiğimiz gün Portaxe’de düzenlediği “Quality Ödül Töreni” ile 12. yılını kutladı.
Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen Quality Ödül Töreni, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı. Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, “12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum. Bugün 12. yılımızda bu zorlu şartlarda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle misafirlerini selamladı.
Ödül Töreninin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan imza attı. Ödülünü eşi Tarık Ünlüoğlu’na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan’ın bu duygusal anları tüm misafirlerce ayakta alkışlandı.
Sinemaya Hizmet Ödülü’nü Hülya Koçyiğit, Onur Ödülü’nü İzzet Yıldızhan ve Gülenay Kalkan, En Quality Kadın Oyuncu Ödülü’nü Alina Boz, En Quality Erkek Oyuncu Ödülü’nü Burak Özçivit, en Quality Dizi Ödülü’nü Kuruluş Osman, En Quality Düet Ödülü’nü Coşkun Sabah ve Canan Çal, En Quality Şarkı Yastık ile Ece Seçkin’in aldığı törende sanat, iş ve medya dünyasından daha birçok ödül sahibini buldu.
“Quality Ödül” alanların listesi şöyle:
Sanat Ödülleri
Sinemaya Hizmet Ödülü: Hülya Koçyiğit
Onur Ödülü: İzzet Yıldızhan
Onur Ödülü: Gülenay Kalkan
En Quality Dizi: Kuruluş Osman
En Quality Kadın Oyuncu: Alina Boz
En Quality Erkek Oyuncu: Burak Özçivit
En Quality Yardımcı Erkek Oyuncu: Yunus Emre Yıldırımer (EDHO - Alparslan Çakırbeyli)
En Quality Erkek Sanatçı: Ayhan Aşan
En Quality Şarkı: Yastık - Ece Seçkin
En Quality Şarkı: Mecnun - Enbe&İlyas Yalçıntaş
En Quality Düet: Coşkun Sabah ve Canan Çal (Gönlümün Kıymetlisi)
En Quality DJ: Burak Yeter - Producer Dj
En Quality Stand-up Sanatçısı: Hasan Can Kaya
En Quality Modacı: Raşit Bağzıbağlı
En Quality Haber Merkezi: Fox Haber Merkezi - Fox Tv
En Quality Gazete Eki: Günaydın
En Quality Magazin Programı: Pazar Sürprizi - Show Haber
En Quality Kültür Sanat Programı: Bloomberg HT Life - Bloomberg Tv
En Quality Tv Programı: MasterChef Türkiye - TV8
İş Dünyası Ödülleri
En Quality Kargo Firması: Aras Kargo
En Quality Dernek: TİDER (Temel İhtiyaç Derneği)
En Quality Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan
En Quality Turizm Yatırımı: Merit Starlit Residence Budva
En Quality Turizm Oteli: Azka Otel
En Quality Fizik Tedavi Uzmanı: Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici
En Quality Biyokütle Enerji Firması: Biotrend Enerji
En Quality Dijital Ödeme Sistemleri: Payfix
En Quality Doğrudan Satış Firması: Qnet
En Quality Sağlık Yöneticisi: Dr. Murat Kaya
En Quality Otomotiv Firması: Nova Motors - Murat Karabova
En Quality En Girişimci İş Adamı: Ümit Saruhanoğulları
En Quality En Girişimci İş Kadını: Aylin Özetken
En Quality Uzman Hekim: Peykan Türkçüoğlu
En Quality Kozmetik Firması: L’octoneEn Quality Yatırımcı İş Kadını: Yıldız Bulut