Quality ödül töreninde ünlüler geçidi

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından biri olan Quality of Magazine, geçtiğimiz gün Portaxe’de düzenlediği “Quality Ödül Töreni” ile 12. yılını kutladı.

Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen Quality Ödül Töreni, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı. Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, “12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum. Bugün 12. yılımızda bu zorlu şartlarda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle misafirlerini selamladı.

Ödül Töreninin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan imza attı. Ödülünü eşi Tarık Ünlüoğlu’na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan’ın bu duygusal anları tüm misafirlerce ayakta alkışlandı.

Sinemaya Hizmet Ödülü’nü Hülya Koçyiğit, Onur Ödülü’nü İzzet Yıldızhan ve Gülenay Kalkan, En Quality Kadın Oyuncu Ödülü’nü Alina Boz, En Quality Erkek Oyuncu Ödülü’nü Burak Özçivit, en Quality Dizi Ödülü’nü Kuruluş Osman, En Quality Düet Ödülü’nü Coşkun Sabah ve Canan Çal, En Quality Şarkı Yastık ile Ece Seçkin’in aldığı törende sanat, iş ve medya dünyasından daha birçok ödül sahibini buldu.

“Quality Ödül” alanların listesi şöyle:

Sanat Ödülleri

Sinemaya Hizmet Ödülü: Hülya Koçyiğit

Onur Ödülü: İzzet Yıldızhan

Onur Ödülü: Gülenay Kalkan

En Quality Dizi: Kuruluş Osman

En Quality Kadın Oyuncu: Alina Boz

En Quality Erkek Oyuncu: Burak Özçivit

En Quality Yardımcı Erkek Oyuncu: Yunus Emre Yıldırımer (EDHO - Alparslan Çakırbeyli)

En Quality Erkek Sanatçı: Ayhan Aşan

En Quality Şarkı: Yastık - Ece Seçkin

En Quality Şarkı: Mecnun - Enbe&İlyas Yalçıntaş

En Quality Düet: Coşkun Sabah ve Canan Çal (Gönlümün Kıymetlisi)

En Quality DJ: Burak Yeter - Producer Dj

En Quality Stand-up Sanatçısı: Hasan Can Kaya

En Quality Modacı: Raşit Bağzıbağlı

Medya Ödülleri

En Quality Haber Merkezi: Fox Haber Merkezi - Fox Tv

En Quality Gazete Eki: Günaydın

En Quality Magazin Programı: Pazar Sürprizi - Show Haber

En Quality Kültür Sanat Programı: Bloomberg HT Life - Bloomberg Tv

En Quality Tv Programı: MasterChef Türkiye - TV8

İş Dünyası Ödülleri

En Quality Kargo Firması: Aras Kargo

En Quality Dernek: TİDER (Temel İhtiyaç Derneği)

En Quality Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan

En Quality Turizm Yatırımı: Merit Starlit Residence Budva

En Quality Turizm Oteli: Azka Otel

En Quality Fizik Tedavi Uzmanı: Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici

En Quality Biyokütle Enerji Firması: Biotrend Enerji

En Quality Dijital Ödeme Sistemleri: Payfix

En Quality Doğrudan Satış Firması: Qnet

En Quality Sağlık Yöneticisi: Dr. Murat Kaya

En Quality Otomotiv Firması: Nova Motors - Murat Karabova

En Quality En Girişimci İş Adamı: Ümit Saruhanoğulları

En Quality En Girişimci İş Kadını: Aylin Özetken

En Quality Uzman Hekim: Peykan Türkçüoğlu

En Quality Kozmetik Firması: L’octone

En Quality Yatırımcı İş Kadını: Yıldız Bulut