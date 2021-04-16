Radyocu Beyza, Ramazan davulcusu olup Bağcılarlıları sahura kaldırdı

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Sahur Devriyesi” programına konuk olan radyocu Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura kaldırdı. Hayatlarında ilk kez kadın davulcu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İlk kez kadın davulcu gördüler
Kemalpaşa Mahallesi’nde devriye aracıyla gezen ünlü radyocu, internet üzerinden gerçekleşen yayında kendini izleyenlere seslendi. Sunumun ardından Radyocu Beyza, davulcu Ümit Kaplan’dan kısa süreliğine davulu teslim aldı. Ünlü isim daha sonra davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Karşılarında kadın davulcuyu gören vatandaşlar çok şaşırdılar. Beyza, söylediği “11 Ayın sultanısın, gönüllerin baş tacısın, müminlerin yoldaşısın. Hoş geldin Ya Şehri Ramazan” manisi çok beğenildi. Radyocu, balkona çıkan vatandaşlarla sohbet de etti.Apartmanlardan sepetlerini salanlara Ramazan pidesi de ikram edildi.