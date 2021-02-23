Bu yıl ilk kez halk oylamasıyla radyocu ve sanatçıların belirlendiği “Radyonun Yıldızları”nda ödüller sahiplerini buldu. 300 bin kişinin oy kullandığı oylama sonucunda yılın en iyi haber programı spikeri TGRT FM’den Ataullah Arvas oldu.

Esenler Belediyesi ve Radyo Esenler’in medya sponsorluğunda çevrim içi olarak gerçekleşen “Radyonun Yıldızları Ödül Töreni” Şehir Ekranı TV üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluştu. 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel olarak geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları, ses sanatçıları ve müzik yapım şirketlerinin dinleyici oylamasıyla belirlendiği gecede 23 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Oylamaya 300 bin kişi katıldı

Sunuculuğunu Radyocu Cenk Sarıkaya’nın üstlendiği ödül töreninde amatör sanatçılar sahne alarak kulakların pasını sildi. Programda radyocu ve sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne yönelik gönderdikleri görüntülü mesajlar da izleyicilerle buluştu. Ardından yaklaşık 300 bin radyo dinleyicisinin oylaması sonucu belirlenen ödüllerin sahipleri açıklandı.

İşte ödül alanların listesi:

Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Radyo 34

Yılın Duayen Radyo Programcısı: Afrikalı Ali (Kral Fm)

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Eren Demir (Kafa Radyo)

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Polat Labar (Radyo D)

Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Buray

Yılın En İyi Haber Radyosu: TRT Haber Radyosu

Yılın En İyi Haber Programı Spikeri: Ataullah Arvas (TGRT Fm)

Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Radyo Ekin

Yılın En İyi İnternet Radyosu: Karadeniz Akustik

Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Duygu Atakan (Süper Fm)

Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Aydilge

Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Erkan Koç (Radyo 7)

Yılın En İyi Müzik Grubu: Pinhani

Yılın En İyi Müzik Yapım Şirketi: Poll Productıon

Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop

Yılın En İyi Radyo Show Programcısı: Doğancan Özadlı (Süper Fm)

Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu: Slow Türk Radyo

Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Spor

Yılın En İyi Radyo Şiir Edebiyat Programcısı: Mehmet Ercan (Trt Fm)

Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Alaturka

Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Süper Fm

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power Fm

Yılın En İyi Yerel Radyo Programcısı: Baydamar Ersin (Radyo 2000)

Yılın En İyi Yerel Radyosu: İstanbul’un Sesi Radyosu