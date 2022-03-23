Ramazan ayında mobil uygulamalardan alışveriş artıyor

Ramazan ayında alışveriş uygulamalarının çok fazla kullanıldığını söyleyen uzmanlar, e-ticaret sağlayıcılarının gelirlerini arttırmak ve kullanıcılarını ellerinde tutabilmek için tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte e-ticaret için kullanılan uygulamalarda hareketlilik başladı. AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Satış Direktörü Ece İnanç Stepien, mobil uygulama geliştiricileri için önemli bilgiler verdi. Mobil uygulama gelirlerini nasıl arttırılacağı ve kullanıcıları nasıl ellerinde tutacakları hakkında tavsiyelerde bulunan Ece İnanç Stepien, özellikle Ramazan ayında kullanıcılar tarafından çok fazla mobil uygulamaların kullanıldığını söyledi.

"Kampanyalar dikkatli bir şekilde planlanmalı ve erken uygulanmalı"

Gelişen teknolojiyi değerlendiren Ece İnanç Stepien, "Türkiye’de e-ticaret, teknolojik gelişmeler, yüzde 95’in üzerinde akıllı telefon penetrasyon hızı, büyüyen dijital yerli nüfus ve covid salgını sayesinde hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’deki e-ticaret sağlayıcıları, Ramazan ayı yaklaşırken indirmeleri ve para kazanılabilir katılımı artırmak için yeni fırsatlara sahip olacak. 2021 yılı Ramazan ayında, 2020 yılına kıyasla alışveriş uygulamalarının organik olarak indirilmesinde yıllık yüzde 12’lik bir artış görülürken, uygulama içi harcamalar yüzde 43 arttı. Bunun yanı sıra dönüşüm oranı da neredeyse ikiye katlandı. Türkiye’de alışveriş uygulamalarıyla birlikte oyun ve finans uygulamalarında da yıldan yıla büyük artışlar yaşanıyor. Oyun uygulamaları yüzde 15’lik bir büyüme kaydederken organik olmayan indirmeler de yüzde 39 arttı. Oyun uygulamalarının yeniden pazarlama faaliyetleri ise dönüşüm oranında yüzde bin 202’lik inanılmaz bir artış olmasını sağladı. Finans uygulamaları da yükseliş trendine uyum gösterdi ve toplam yüklemeler yüzde 237 arttı. Uygulama içi harcamalar neredeyse 4 katına çıkarak yüzde 296 oranında büyük bir artış gösterdi. Bu yılın Ramazan ayı da geçen yıl da olduğu gibi uygulamalara ivme kazandırmak için benzer fırsatlara açık olacak. Kampanyaların dikkatli bir şekilde planlanması ve erken uygulanması, markalar için mobil etkileşim talebinde beklenen artıştan yararlanmanın anahtarı olacak gibi görünüyor" dedi.

"Cazip içerikler kullanın"

Kullanıcı sayısını artırarak kampanyalara erken başlanması gerektiğini söyleyen Ece İnanç Stepien, "Ramazan ayından önce tüketicilerin düşünceleri rutin olarak hediyelere ve alışverişe yöneliyor. Bu, diğer uygulamalarda reklam yayınlamak, e-posta veya sosyal medya gibi kendi kanallarınızı kullanmak veya influencerlarla çalışmak gibi pazarlama etkinliği yolları ile kullanıcıları bir uygulamaya çekmek için en ideal zamandır. Elbette bir marka için işe yarayan bir şey başka bir marka için işe yaramayabilir. Stratejik olarak iş hedeflerinize bağlı olmayan veya hedef kitlenize yönelik olarak hazırlanmayan kampanyalar yürütmek, pazarlama bütçelerinin gereksiz yere harcanmasına neden olur. Bu noktada, cazip içerikler kullanarak ilgi alanına dayalı kitleler oluşturmak için kitle zekasından yararlanmak büyük önem taşır. Bu, yalnızca doğru mesajı doğru hedef kitleye göndermenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeniden pazarlama kampanyalarının da başarılı olmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"Yeniden pazarlama kampanyalarına geçiş yapılmalı"

Kullanıcıları dönüşüme yönlendirmek için yeniden pazarlama kampanyalarını ölçeklendirilmesi gerektiğini ifade eden Stepien, "Ramazan ayı başlangıcından bir hafta sonra, yeniden pazarlama kampanyalarına geçiş yapmak ve bunları ölçeklendirmek, kullanıcıları dönüşüme yönlendirmeye yardımcı olur. Pazarlamacılar push bildirimleri, e-posta, sms ve programatik reklamları (uygulama içi ve web) kullanan çok kanallı yeniden pazarlama kampanyalarını hayata geçirmelidir. Yine bu noktada, markaların konum veya demografik veriler gibi belirli ölçütlere dayalı olarak potansiyel veya mevcut kullanıcılardan oluşan bir gruplandırma yapmasına olanak tanıdığından etkili kitle segmentasyonu son derece önemlidir. Bu gruplara daha sonra ilgi alanlarına uygun belirli mesajlarla ulaşmak mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Etkili pazarlama, oyunlaştırma, ödüller ve indirimler kullanıcıyı elinizde tutar"

Uygulama deneyimini optimize ederek etkileşimi teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Ece İnanç Stepien, "Kullanıcı edinme sadece indirmelere eşittir. Herhangi bir dijital varlıktan gelir elde edilmesi kullanım gerektirir. Uygulama geliştiricileri, App onboarding da dahil olmak üzere tüm müşteri deneyimini dikkate almalıdır. 2021’de yapılan bir araştırmada günümüzde tüketicilerin telefonlarında ortalama 40 uygulama yüklü olduğunu, ancak etkileşim sürelerinin yüzde 90’ını yalnızca 18 tanesine ayırdığını gösteriyor. Bu 18 uygulama, muhtemelen tüketici için güçlü bir amaca hizmet etmesi, harika bir kullanıcı deneyimine ve kolay bir kurulum sürecine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bir kullanıcı edindiğinizde, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da geri gelmelerini istersiniz. Bu durumda, etkili pazarlama, oyunlaştırma, ödüller ve indirimler gibi diğer taktikler bunu yapmanın en iyi yolları arasında yer alır" dedi.

"Ramazan ayına hazır olabilmek mobil uygulamalar açısından büyük önem taşıyor"

Fırsatlar hakkında bilgiler veren Ece İnanç Stepien, "Ramazan ayı, tüketici faaliyetlerindeki herhangi bir dönemsel talep artışı gibi mobil uygulamalarda gelir getirici potansiyeli optimize etmek için ideal bir dönemdir. Ramazan ayına hazır olabilmek mobil uygulamalar açısından büyük önem taşır ve üç aşamalı süreç ilk bakışta sıradan görünse de, süreci etkin yöneten uygulamalar, sürecin olumlu sonuç vermede etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu sebeple siz de kendi sürecinizi planlayın ve en yakın zamanda gerçekleştirin" diye konuştu.