Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı

Vaka ve vefat sayılarının rekor kırması, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kâbusu başka bir boyuta taşıdı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının artırılması, bu şekilde salgının kontrol altına alınabilmesi gündeme geldi.
KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI
KABİNE TOPLANTISI YARIN
Salı günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.