Ramazan için Kızılay’a destek yağdı

Kızılay, Ramazan öncesi "Teşekkür ve Dayanışma Programı" düzenledi. 6 saat süren programda Mesut Özil 100 bin Euro ihtiyaç sahipleri için bağış yaparken, vatandaşların yoğun desteğiyle toplanan bağış 51 milyon lirayı geçti.

Kızılay, “Teşekkür ve Dayanışma Programı” ismiyle 6 saat süren bir canlı yayın programı düzenledi. Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından ve bir bölümü bazı ulusal TV kanallarından canlı yayınlanan programda, Ramazan öncesi hayırseverler bağışlarını Kızılay’a emanet etti. Program süresinde Kızılay’a yapılan bağışların toplamı 51 milyon 200 bin TL’yi geçti. Ramazan aylarında Kızılay’a düzenli bağış yapan, evlilik töreni nedeniyle de binlerce kişiye destek için Kızılay’a bağışta bulunan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bu yıl da Ramazan bağışını Kızılay’a yaptı. Özil, 100 bin Euro bağışlayarak bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Öte yandan canlı yayına bağlanan Samira Atmaca isimli 8 yaşındaki çocuk da kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Kızılay’a bağışladığını söyleyince duygulu anlar yaşandı. Yayına bağlanan Tülay Kümber 1 emekli maaşını, Esma Yıldırım ise 2 emekli maaşını Kızılay’a bağışladı. Şanlıurfa Suruç’ta yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş da vasiyeti kapsamında bankadaki 1 milyon 720 bin TL tutarındaki hesabını Kızılay’a bağışladığını açıkladı.

Yayına bağlanan isimlerden Eşe Çilo ise “Hatim” bağışladığını açıkladı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bunun da çok önemli bir destek olduğunu ifade ederek, “Tüm maddi manevi bağışlar bizim için çok kıymetlidir. Hiçbir şeyimiz yoksa bir gülümseme bile sadakadır” dedi.

Dünya dayanışma ile güzelleşiyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, millet olarak hem yoklukta hem varlıkta paylaşmayı bildiğimizi belirterek, “Dünya, yardım ve dayanışma ile daha güzel bir yer oluyor. Milletimizin sessiz, mütevazı ve sakin örnek dayanışma ruhunun insanlığı da kurtaracağına inanıyoruz” dedi.

Bu yılı “gönüllülük yılı” ilan ettiklerini tekrar vurgulayan Kınık, “Kızılayımız dünyanın dört bir yanında temsilcilikleri bulunan, üzerinde güneş batmayan bir iyilik imparatorluğu haline geldi. Her türlü zor şart altında dayanışmanın merkezi olan bir cemiyetiz. Gönüllülüğü teşvik edip yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllülüğün kalkınma için büyük bir güç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Çalınmadık kapı kalmayacak

Bu Ramazan’da 8 milyon insana 225 milyon lira destek vermeyi hedeflediklerini açıklayan Kınık şunları söyledi:

“Kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacağız. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan 120 TL değerindeki toplam 175 bin adet gıda kolisiyle de Ramazan ayı boyunca 700 bin kişilik yardım ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak. Kızılay, 206 bin aileye hane başı 500’er TL’den 103 milyon TL’lik nakdi destek sağlayacak.

103 milyon nakit yardımı yapılacak

Özellikle afetlerden etkilenen İzmir, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun illerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 23 milyon TL değerinde nakdi yardım ulaştırılarak toplam 103 milyon TL değerinde nakdi yardım sağlanacak. Zincir marketlerde kurulan stantlara da vatandaşlarımız gıda kolisi bağışında bulunabilecek. Kızılay, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuğa ikram paketlerini ulaştırarak çocukların neşe kaynağı olacak. 40 bin aileye SMS ile gönderilecek 250 TL’lik mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon TL değerinde destek verilecek. Bu ailelerimize ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünü tercih etme imkânı sağlanacak. Covid nedeniyle Kızılay olarak hem immün plazma çalışmalarımız hem de ekonomik olarak etkilenen insanlara yardımlarımız devam edecek.”

Destek ve bağış yağdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş videolu mesajlarıyla programa destek oldular. Canlı yayına sanat, spor ve gösteri dünyasından İbrahim Tatlıses, Açelya Akkoyun, Esra Erol, Müge Anlı, Mesut Özil, Vefa Küçük telefonla bağlanarak ve bağışlarıyla destek verdiler. İş dünyasından da TİM Başkanı İsmail Gülle, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker gibi önemli isimler de bağış ve açıklamalarıyla programda Kızılay’ın yanında oldular.