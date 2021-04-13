Ramazan’ın ilk gününde fırınların önünde pide kuyrukları oluştu

İstanbul Fatih’te Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde yoğunluk oluşturdu. Pide kuyruğunda ve fırın içerisinde sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.
Ramazan pidesini alan Müesser Rajaoğlu, “Pide kuyruğuna girdim. Fırıncımız çok güzel ayarlayarak içeri alıyor. Pidelerimizi aldık, çıktık. Allah sağlıkla yemeyi nasip etsin. Önceden alalım. İftar saatine kadar beklemenin gereği yok. Pideleri temiz beze sararsın. Sıcak tutarsın” diye konuştu.Pandemiden kurtulmayı dileyerek sözlerine başlayan fırın çalışanı Cemil Çelebi, “Ramazan ayı herkese hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bereketiyle gelmiş olur. Hastalıktan kurtulmuş oluruz” ifadelerini kullandı. Ramazan pidesi fiyatlarıyla ilgili konuşan Çelebi, “Normal pide 4 lira, yumurtalı pide 5 lira. Talep çok iyi” dedi.