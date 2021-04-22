Rap müziğin kalbi Bağcılar’da atacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rap müziğin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat’ı (Wolker) makamında ağırladı. Genç müzisyenlerle geleceğe dönük projeleri hakkında konuşan Çağırıcı, yeni hizmet binasında kurulacak stüdyoda müzik çalışmalarını yapabileceklerini söyledi.
Burada çalışmalar yapacağız
Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Canbay, “Güzel bir ziyaret oldu. Sohbetimizde geleceğe dönük projelerle ilgili konuştuk. Burada kapsamlı bir stüdyo açılacak. Müzik içerikli de olacağı için belki biz de burada çalışmalarımızı yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.Canbay ve Wolker, görüşmeden sonra yeni hizmet binasını gezdi.