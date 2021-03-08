Usta oyuncu Rasim Öztekin’in ölüm haberi sonrası sevenleri hastaneye akın etti. Son dönemde rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncu kadrosu da hastaneye gelerek Öztekin’in ailesine başsağlığı diledi.
“Bizim için baba gibiydi”
Hastaneye gelen Seksenler dizinin ’Bekçi Bekir’i olarak bilinen Haci Ali Konuk, "Rasim Öztekin bizim abimizdi. Kalbinde maalesef bir problem vardı. Biz yine de çok umutluyduk. Sete gelirdi herhangi bir rahatsızlığı olmazdı. Herkese selamını verir, rolünü oynardı. Ne denir artık bilemiyorum. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Bizim için baba gibiydi. Başımız sağ olsun” diyerek üzüntüsünü ifade etti.Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 01:01