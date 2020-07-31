Refik Bek'in bayram mesajı

Bek, "Milletçe sevinçlerimizin arttığı, kardeşlik duygularının birlik ve beraberliğimizin pekiştiği milli duygularımızın arttığı, bir kurban bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" derken açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Dini bayramlarımız, Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği gibi; dargınların barıştığı, yoksulların korunup kollandığı ,dayanışmanın en güzel yapıldığı bir zamandır. Kurban Bayramı'nın, dünyamızda evrensel barışa, esenliğe ve huzura katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Bu nedenle, içtenlikle kutlayacağımız kurban bayramının, yeniden birliğin, dirliğin, sevgi ve saygının ekilmesi dileği ile başta Silivri'li hemşerilerim olmak üzere tüm müslüman aleminin Kurban bayramını kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım."