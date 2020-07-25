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Restorasyonunun ardından Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi havadan görüntülendi

Restorasyonun tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşen İstanbul Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi, drone ile havadan görüntülendi.

Restorasyonunun ardından Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi havadan görüntülendi

Restorasyonun tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşen İstanbul Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi, drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan’da bulunan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi gerçekleşen restorasyonun ardından düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen tarihi İmarethanede her gün 3 bin 500 kişiye, sefer tasıyla 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Kayıtlı 2 bin 23 aileye aylık olarak erzak kolisi verilen ve günlük 40 kurban kesim kapasitesiyle hayırseverlere kapılarını açan tarihi imarethane, açılışının ardından drone ile havadan görüntülendi.

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