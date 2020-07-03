banner3088

Riyad’taki Covid-19’lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi

RİYAD’TAKİ COVİD-19'LU KARI KOCA AMBULANS UÇAKLA YURDA GETİRİLDİ

Riyad’taki Covid-19’lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’taki Covid-19’a yakalanan 46 yaşlarındaki karı-koca iki Türk vatandaşını ambulans uçakla İstanbul’a getirdi.

Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta bulunan iki Türk vatandaşının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki TC-RSC tescil işaretli ambulans uçak, başkent Riyad’taki Covid-19’lu 46 yaşındaki Ayşen Oğuzcan ve 46 yaşındaki Nedim Oğuzcan’ın tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul’a getirdi. Riyad’tan hareket eden ambulans uçak saat gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Burada özel kıyafetlerle bekleyen sağlık çalışanları hastaları teslim alarak tedavisinin yapılacağı Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3550

banner3212