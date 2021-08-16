ROKETSAN, IDEF’21 öncesi fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerini tanıttı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı( IDEF 2021 ) öncesi fuarda ilk kez sergilenecek olan ürünlerini tanıttı.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Beşiktaş’ta düzenlenen basın toplantısıyla bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) öncesinde ROKETSAN’ın fuarda ilk kez sergileyeceği ürünleri tanıttı. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ile birlikte kameralar karşısına geçen Murat İkinci,” Türk Silahlı Kuvvetlerimize pek çok ürün kazandıracağız“ dedi.
“Atmaca’nın kara versiyonu hazır”
“Fuarda ilk kez sergilenecek pek çok ürün olacak”
Fuarda ilk kez sergilenecek ürünlerin detaylarını aktaran İkinci, “Diğer sistemimiz ise Levent yakın hava savunma sistemi. Bunu da ilk defa IDEF’te sergileyeceğiz. Sungur portatif hava savunma füzemizin baz olarak alındığı ve gemilerde yakın hava savunma sistemi oluşturacak olan Levent sistemimizi de ilk defa bu fuarda tanıtacağız. Bir diğer ürünümüz de Akya Ağır Torpidomuz olacak. İlk defa IDEF’te bu sene sergilenecek. Akya aslında bizim denizaltılarımızın temel silahı olacak. Akya’nın da başarılı atışları hala devam ediyor. Bu sene sonunda da inşallah Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Yine hafif sınıf Orko torpidosunu da bu fuarda sergileyeceğiz. Ayrıca Hava Kuvvetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz ürünlerimize bakarsak, yine fuarda ilk kez sergileyeceğimiz Laçin silah sistemi olacak. Laçin’in pilot tarafından yönlendirilebilen, havada da manevra yapılabilen bir mühimmat haline getirdik. Şu anda F 16’larımız tarafından başarılı şekilde atışları yapıldı. Bu ürünlerimizin sergilemesini IDEF’te yapacağız inşallah. Aslında daha birçok sistemimiz var fuarda sergileyeceğimiz. Ancak bu sene ilk defa sunacak olduğumuz ürünlerimiz bunlar olacaklar” dedi.
“Orman yangınları için çalışmalarımız başladı”Öte yandan ülke genelindeki orman yangınlarına müdahale edebilecek ürünler hakkında çalıştıklarını kaydeden İkinci, ”Malumunuz bazı kimyasal maddeler yangınlar üzerinde çok hızlı etki yapılmasını sağlayabiliyor. Hele o kimyasal maddeleri belli bir bölgeye atabilirseniz çok büyük yangınlar için çok etkili olmaz ama yangının ilk aşamalarında müdahaleyi kolaylaştırabilir. Roketsan’da onunla ilgili ne yapabiliriz diye düşündü ve mühendis arkadaşlarımız da bu konu hakkında çalışmaya başladılar” diye ekledi.