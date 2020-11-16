Rossotrudnichestvo, ‘Rus Göçü’nün 100’üncü yıl dönümünde etkinlikler düzenliyor

14 Kasım tarihi, İmparatorluk Karadeniz Filosunun Kırım ve Sivastopol’dan, ‘Rus Göçü’ olarak da bilinen göçünün 100. yıl dönümü. Bu nedenle Rossotrudnichestvo temsilcilik ofisleri, tüm yıl boyunca yaşanan olayı anmak için etkinlikler düzenlediğini açıkladı.

Rossotrudnichestvo temsilcilik ofisleri, ‘Rus Göçü’nün 100’üncü yıl dönemi nedeniyle yıl boyunca etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. Verilen bilgiye geöre, yüzyıl önce Ruslara ev sahipliği yapan ülkelerdeki (Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye) Rossotrudnichestvo temsilcilik ofisleri, tüm yıl boyunca bilimsel konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları, konuyla ilgili belgelere dayalı ve tarihi sergiler ve film gösterimleri, gençlik eğitim yarışmaları, kitap sunumları, anıtsal simgelerin yerleştirilmesi gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.

Etkinliklerin ana amacının, tarihi Rusya ve modern Rusya’yı yeniden birleştirmek olduğu belirtildi. Bu etkinliklerin, her şeyden önce, ülke dışına çıkmak zorunda kalan Rusların kaderlerini, topluluklarının ve soylarının geçmişini, diğer ülkelerin tarihinde, kültüründe, bilim ve kamu yaşamında bıraktıkları izleri anlattığı vurgulandı.